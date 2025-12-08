BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
08.12.2025 18:12:00
Chemieindustrie in Deutschland: BASF, Wacker und Dow bauen massiv Arbeitsplätze ab
Die Chemiebranche ist ein Grundpfeiler der deutschen Wirtschaft, fast eine halbe Million Menschen arbeitet dort. Nun bauen Riesen wie BASF, Wacker und Dow Tausende Jobs ab. Es könnte der Vorbote eines größeren Niedergangs sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
