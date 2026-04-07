WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Iran-Krieg
|
07.04.2026 13:24:39
Chemiewerte im Aufwind: WACKER CHEMIE-Aktie glänzt - Blick auf BASF und Brenntag
In den ersten Wochen des Iran-Kriegs bis Mitte März war der Stoxx Europe 600 Chemicals noch um gut 11 Prozent eingebrochen auf das tiefste Niveau seit Herbst 2022. Inzwischen machte er seine kriegsbedingten Verluste allerdings fast wett. Einzelwerte wie WACKER CHEMIE, BASF und Brenntag erreichten sogar neue Jahreshochs oder stehen kurz davor.
Für WACKER CHEMIE ging es via XETRA zuletzt um 5,61 Prozent nach oben auf 86,65 Euro. Die BASF-Aktie gewinnt derweil 2,61 Prozent auf 52,27 Euro, während es für Brenntag um 2,08 Prozent nach oben geht auf 58,00 Euro.
Analysten sehen durch den Krieg zunächst einige Pluspunkte für Chemiewerte: nachlassenden Konkurrenzdruck, Reduktion des Überangebots und steigende Preise. Risikofaktor bleibe allerdings eine geringere Nachfrage, deren Ausmaß insbesondere von der Dauer des Iran-Kriegs abhängt.
/ag/bek/jha/
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)
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