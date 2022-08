Chemikalienhändler Brenntag mit Umsatz- und Gewinnplus

Frankfurt (Reuters) - Der Chemikalienhändler Brenntag peilt nach einem kräftigen Umsatz- und Gewinnplus im zweiten Quartal das obere Ende der im Juni angehobenen Gewinnprognose für das laufende Jahr an.

Im Berichtsquartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 37 Prozent auf knapp 5,1 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um 41 Prozent auf 533,8 Millionen Euro. "In dem äußerst herausfordernden Umfeld des ersten Halbjahres 2022 waren die Produktverfügbarkeit sowie die pünktliche und zuverlässige Lieferung erneut ausschlaggebend für den Erfolg von Brenntag", erklärte Konzernchef Christian Kohlpaintner.

Brenntag rechnet damit, dass die allgemeinen geopolitischen, makroökonomischen und operativen Bedingungen herausfordernd bleiben. "Die Lieferketten sind weiterhin starkem Druck ausgesetzt, was sich auf Produktion und Lieferung auswirkt." Derartige Herausforderungen habe Brenntag aber in den vergangenen zwei Jahren auch bewältigt. Für das Gesamtjahr bestätigte Brenntag seine Prognose von einem Ebitda in Höhe von 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro. Aufgrund der aktuellen Geschäftsdynamik werde davon ausgegangen, den oberen Bereich der Prognose zu erreichen, so der Konzern.

