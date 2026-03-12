Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.03.2026 07:36:39

Chemikalienhändler Brenntag blickt vorsichtig auf 2026

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) blickt vorsichtig auf das laufende Jahr. "Wir rechnen auch 2026 mit anhaltendem Gegenwind im Markt und konzentrieren uns bei Brenntag daher auf das, was wir kontrollieren können", sagte Unternehmenschef Jens Birgersson am Donnerstag laut Mitteilung. Kurzfristig werde die Marktnachfrage bestenfalls unverändert bleiben. Die hohe Unsicherheit dürfte anhalten. Den Sparkurs will der Konzern noch einmal verschärfen. Das Unternehmen hatte schon Anfang März Eckdaten vorgelegt und bereits ein Gewinnziel für das laufende Jahr gegeben.

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen weiterhin einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro. 2025 ging das Ergebnis um fast zwölf Prozent auf knapp 1,29 Milliarden Euro zurück. Der Krieg am Persischen Golf und dessen mögliche Auswirkungen sind in die Prognose noch nicht eingerechnet. Die Folgen könnten noch nicht zuverlässig abgeschätzt werden, hieß es.

2025 schrumpfte der Umsatz wie bereits bekannt im Jahresvergleich um fast sieben Prozent auf knapp 15,2 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre der Brenntag SE entfallenden Konzernergebnis nach Steuern halbierte sich vor allem wegen Wertminderungen fast auf 265 Millionen Euro. 2024 war auf die Aktionäre ein Nettogewinn von gut 536 Millionen entfallen.

Aufgrund des Gewinnrückgangs will das Unternehmen weniger an die Aktionäre ausschütten. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung eine Dividende für 2025 von 1,90 Euro je Aktie vorschlagen. Vor einem Jahr hatte Brenntag die Dividende mit 2,10 Euro trotz eines Ergebnisrückgangs stabil gehalten./mne/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Brenntag SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SE

mehr Analysen
12.03.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
05.03.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
04.03.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 48,51 4,19% Brenntag SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen