CHEMIPRO KASEI KAISHA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CHEMIPRO KASEI KAISHA ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CHEMIPRO KASEI KAISHA die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 12,29 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CHEMIPRO KASEI KAISHA 1,95 JPY je Aktie verdient.

CHEMIPRO KASEI KAISHA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 18,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 7,98 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat CHEMIPRO KASEI KAISHA im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 7,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,95 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,71 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at