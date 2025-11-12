CHEMIPRO KASEI KAISHA präsentierte Quartalsergebnisse

CHEMIPRO KASEI KAISHA gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,72 JPY. Ein Jahr zuvor waren 2,20 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,17 Prozent auf 1,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte CHEMIPRO KASEI KAISHA 2,44 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at