CHEMIPRO KASEI KAISHA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CHEMIPRO KASEI KAISHA hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,80 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,65 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2,37 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at