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11.11.2026 06:31:29
CHEMIPRO KASEI KAISHA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CHEMIPRO KASEI KAISHA äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,91 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,720 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,49 Milliarden JPY – ein Plus von 30,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CHEMIPRO KASEI KAISHA 1,90 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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