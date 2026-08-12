CHEMIPRO KASEI KAISHA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CHEMIPRO KASEI KAISHA hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,27 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,930 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,54 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at