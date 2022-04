Chemische Industrie - Vorerst kein neuer KV-Abschluss

In der zweiten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für rund 45.000 Beschäftigte in rund 250 Unternehmen der chemischen Industrie hat es am Montag kein Ergebnis gegeben, teilte die Arbeitgeberseite am Abend mit. Verwiesen wurde aber auf konstruktive Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern. Man bewerte allerdings die wirtschaftlichen Folgen der Ukraine-Krise unterschiedlich.

Die Arbeitgeber verweisen auf bereits im Vorjahr stark gestiegenen Preise für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie und Logistik. Diese belasteten die Ergebnisse der Betriebe massiv. Die derzeitige Inflation treffe nicht nur die Bevölkerung sondern auch die Unternehmen. Dazu kämen viele Unwägbarkeiten: "Die Absätze drohen wegzubrechen, die Situation ist nicht mehr kalkulierbar", warnte die Arbeitgeberseite.

Forderungen der Gewerkschaft nach einer Lohnerhöhung von 6 Prozent seien "überzogen und unrealistisch". Das Angebot der Arbeitgeberseite liege "mit 3,9 Prozent im Bereich der Inflation des gemeinsam definierten Durchrechnungszeitraums": " Lohnabschlüsse in der geforderten Höhe können in dieser Lage keine Lösung sein", so Rainer Schmidtmayer, Verhandlungsführer der Arbeitgeber der chemischen Industrie. Wann es mit den Verhandlungen weitergeht, blieb vorerst offen.

phs