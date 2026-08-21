Chemomab Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chemomab Therapeutics hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at