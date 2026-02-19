The Chemours Aktie

The Chemours für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RPH / ISIN: US1638511089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 23:22:13

Chemours Company Q4 Loss Widens

(RTTNews) - The Chemours Company (CC) reported a fourth-quarter net loss of $47 million or $0.31 per share, compared with a net loss of $11 million or $0.08 per share in the corresponding prior-year quarter.

Adjusted net Income was $7 million or $0.05 per share, compared to adjusted net income of $14 million or $0.09 per share in the corresponding prior-year quarter.

Net sales were $1.33 billion, slightly down from $1.36 billion compared to the corresponding prior-year quarter.

Looking forward to the first quarter, the Company anticipates consolidated Net Sales to increase in the range of 3 to 5% sequentially, driven by TSS, with consolidated Adjusted EBITDA expected to range between $120 million and $150 million.

For the full year 2026, the company expects to deliver 2026 net sales growth in the range of 3 to 5% and adjusted EBITDA of $800 million to $900 million.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Chemours Co When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu The Chemours Co When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

The Chemours Co When Issued 17,45 -2,24% The Chemours Co When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street schließt tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen