Chemplast Sanmar hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Chemplast Sanmar hat am 07.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,45 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Chemplast Sanmar mit einem Umsatz von insgesamt 8,35 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 21,03 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at