Chemplast Sanmar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chemplast Sanmar hat am 25.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -17,70 INR. Ein Jahr zuvor waren -3,390 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,09 Prozent auf 12,56 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Verlust je Aktie von 0,333 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 13,49 Milliarden INR gelegen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,870 INR gegenüber -6,920 INR im Vorjahr verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,76 Prozent auf 42,24 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 43,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at