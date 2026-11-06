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06.11.2026 06:31:28
Chemplast Sanmar öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Chemplast Sanmar präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Chemplast Sanmar ein EPS von -3,210 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,07 Prozent auf 13,23 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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