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02.06.2026 06:31:29
Chemtech Industrial Valves: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Chemtech Industrial Valves veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 INR gegenüber 1,12 INR im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chemtech Industrial Valves in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 100,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 123,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,80 INR beziffert, während im Vorjahr 4,42 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 24,64 Prozent auf 400,39 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 301,72 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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