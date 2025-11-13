Chemtrade Logistics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chemtrade Logistics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,510 CAD je Aktie erzielt worden.

Chemtrade Logistics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 532,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 474,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

