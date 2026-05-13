Chemtrade Logistics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chemtrade Logistics hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,23 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chemtrade Logistics 0,420 CAD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 503,0 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 466,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at