Chemtrade Logistics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chemtrade Logistics hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,52 Prozent auf 578,7 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 496,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at