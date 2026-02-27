27.02.2026 06:31:29

Chemtrade Logistics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chemtrade Logistics hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 CAD gegenüber 0,090 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Chemtrade Logistics im vergangenen Quartal 502,0 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chemtrade Logistics 446,5 Millionen CAD umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,22 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,07 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,00 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,79 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

