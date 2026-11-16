Chemtrade Logistics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chemtrade Logistics hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,380 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Chemtrade Logistics im vergangenen Quartal 633,1 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chemtrade Logistics 532,8 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at