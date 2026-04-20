Chemung Financial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chemung Financial hat sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chemung Financial ein EPS von 1,26 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at