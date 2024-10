Chemung Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chemung Financial hat am 22.10.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chemung Financial ein EPS von 1,61 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 38,2 Millionen USD gegenüber 36,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at