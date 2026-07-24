Chemung Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chemung Financial lud am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,82 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chemung Financial ein EPS von -1,350 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 41,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 84,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at