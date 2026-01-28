Chemung Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chemung Financial gab am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 1,61 USD gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,72 Prozent auf 40,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,14 USD, nach 4,96 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,57 Prozent auf 140,55 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 150,44 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at