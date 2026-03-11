11.03.2026 06:31:29

Chenbro Micom gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chenbro Micom ließ sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chenbro Micom die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 8,61 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,91 TWD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chenbro Micom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 74,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,74 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 3,86 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Chenbro Micom hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 29,06 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 16,05 TWD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 22,00 Milliarden TWD – ein Plus von 51,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Chenbro Micom 14,52 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

