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21.08.2026 06:31:29
Cheng Du Sheng Nuo Biotec A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cheng Du Sheng Nuo Biotec A hat sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 71,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 153,2 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 263,0 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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