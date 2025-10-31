Cheng Du Sheng Nuo Biotec A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cheng Du Sheng Nuo Biotec A hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Cheng Du Sheng Nuo Biotec A im vergangenen Quartal 181,0 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cheng Du Sheng Nuo Biotec A 138,3 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at