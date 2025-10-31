|
31.10.2025 06:31:28
Cheng Du Sheng Nuo Biotec A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cheng Du Sheng Nuo Biotec A hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Cheng Du Sheng Nuo Biotec A im vergangenen Quartal 181,0 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cheng Du Sheng Nuo Biotec A 138,3 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.