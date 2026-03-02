Cheng Du Sheng Nuo Biotec A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cheng Du Sheng Nuo Biotec A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,24 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cheng Du Sheng Nuo Biotec A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,040 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Cheng Du Sheng Nuo Biotec A mit einem Umsatz von insgesamt 221,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 87,12 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,320 CNY je Aktie erzielt worden.

Cheng Du Sheng Nuo Biotec A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 741,34 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 63,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 454,39 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at