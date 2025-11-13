Cheng Shin Rubber Industry: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cheng Shin Rubber Industry hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Cheng Shin Rubber Industry 0,720 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cheng Shin Rubber Industry in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 23,67 Milliarden TWD im Vergleich zu 25,50 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at