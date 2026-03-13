Cheng Shin Rubber Industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cheng Shin Rubber Industry stellte am 11.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 TWD je Aktie erzielt worden.

Cheng Shin Rubber Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,96 Milliarden TWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,77 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,50 TWD. Im letzten Jahr hatte Cheng Shin Rubber Industry einen Gewinn von 2,47 TWD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,68 Prozent auf 90,78 Milliarden TWD. Im Vorjahr hatte Cheng Shin Rubber Industry 96,25 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at