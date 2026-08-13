Cheng Shin Rubber Industry stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cheng Shin Rubber Industry hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,48 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 TWD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 25,19 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cheng Shin Rubber Industry 22,99 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at