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11.11.2026 06:31:29
Cheng Shin Rubber Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Cheng Shin Rubber Industry präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Cheng Shin Rubber Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,500 TWD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,90 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 23,67 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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