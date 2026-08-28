Chengdu B-ray Media gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chengdu B-ray Media lud am 27.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Umsatzseitig wurden 137,3 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chengdu B-ray Media 121,1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at