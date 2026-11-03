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03.11.2026 06:31:28
Chengdu B-ray Media gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Chengdu B-ray Media hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,48 Prozent auf 190,5 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 130,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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