Chengdu Easton Biopharmaceuticals A legte Quartalsergebnis vor

Chengdu Easton Biopharmaceuticals A hat sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chengdu Easton Biopharmaceuticals A 0,340 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 326,3 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 305,6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at