02.03.2026 06:31:29
Chengdu Easton Biopharmaceuticals A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Chengdu Easton Biopharmaceuticals A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chengdu Easton Biopharmaceuticals A 0,120 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 312,3 Millionen CNY – ein Plus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chengdu Easton Biopharmaceuticals A 309,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,63 CNY. Im Vorjahr waren 1,36 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,33 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,55 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1,41 Milliarden CNY geschätzt.
