Chengdu Gas Group A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chengdu Gas Group A lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at