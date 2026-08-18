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18.08.2026 06:31:29
Chengdu Gas Group A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Chengdu Gas Group A präsentierte am 15.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,08 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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