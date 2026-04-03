Chengdu Haoneng Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chengdu Haoneng Technology A hat am 01.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 794,4 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 671,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,330 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Chengdu Haoneng Technology A ein Gewinn pro Aktie von 0,490 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,69 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Chengdu Haoneng Technology A 2,35 Milliarden CNY umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,455 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 2,66 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at