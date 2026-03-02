|
02.03.2026 06:31:29
Chengdu Jiachi Electronic Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Chengdu Jiachi Electronic Technology A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,490 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Chengdu Jiachi Electronic Technology A 491,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 368,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Chengdu Jiachi Electronic Technology A ein EPS von 1,29 CNY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 17,26 Prozent auf 1,11 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 947,46 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.