Chengdu Jiachi Electronic Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chengdu Jiachi Electronic Technology A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,490 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Chengdu Jiachi Electronic Technology A 491,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 368,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Chengdu Jiachi Electronic Technology A ein EPS von 1,29 CNY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 17,26 Prozent auf 1,11 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 947,46 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at