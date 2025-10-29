|
Chengdu Jiachi Electronic Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Chengdu Jiachi Electronic Technology A hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chengdu Jiachi Electronic Technology A 0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Chengdu Jiachi Electronic Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 337,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 220,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 53,18 Prozent gesteigert.
