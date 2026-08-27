Chengdu Jiachi Electronic Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chengdu Jiachi Electronic Technology A hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,83 Prozent auf 179,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 213,2 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at