Chengdu Jouav Automation Tech A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Chengdu Jouav Automation Tech A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 298,7 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chengdu Jouav Automation Tech A einen Umsatz von 268,9 Millionen CNY eingefahren.

Chengdu Jouav Automation Tech A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,410 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 621,07 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 473,36 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at