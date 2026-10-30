Chengdu Lihang Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chengdu Lihang Technology A lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Chengdu Lihang Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 66,6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 25,58 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at