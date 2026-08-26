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26.08.2026 06:31:28
Chengdu Lihang Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Chengdu Lihang Technology A hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,510 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 61,8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,6 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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