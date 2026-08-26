Chengdu Lihang Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chengdu Lihang Technology A hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,510 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 61,8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at