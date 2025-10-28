Chengdu Lihang Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chengdu Lihang Technology A hat am 25.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 40,3 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at