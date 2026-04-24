Chengdu Lihang Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chengdu Lihang Technology A lud am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chengdu Lihang Technology A -0,060 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chengdu Lihang Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 43,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at