Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals A hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 CNY gegenüber 0,050 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 203,5 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 6,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 218,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at