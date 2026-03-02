Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals A im vergangenen Quartal 197,2 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals A 202,2 Millionen CNY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,050 CNY. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,050 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 704,16 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 587,43 Millionen CNY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,123 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 687,44 Millionen CNY gerechnet.

